Lot gëzimi dhe çlirimi, MOMENTI kur gjyqtari i ndjerë Astrit Kalaja kaloi vettingun, FOTO

Lajmifundit / 10 Tetor 2025, 13:10
Aktualitet

Gjyqtari Astrit Kalaja, i cili u vra në sallën e Gjykatës së Apelit në Tiranë, ishte një figurë me mbi 30 vite përvojë në sistemin e drejtësisë në Shqipëri.

Ai kaloi procesin e Vettingut në vitin 2019, ndërsa në janar të vitit 2022, u konfirmua në detyrë nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit (KPA).

Pas konfirmimit, komisioneri publik kundërshtoi vendimin dhe kërkoi shkarkimin e gjyqtarit, duke pretenduar se Kalaja nuk kishte deklaruar siç duhet një apartament dhe një sipërfaqe toke.

Në pamje tregohet momenti emocionues kur Kalaja merr lajmin për konfirmimin në detyrë, duke shpërthyer në lot bashkë me familjen.

Foto eshte realizuar nga Fax News.

