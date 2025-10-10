LEXO PA REKLAMA!

Grabit shoferin e taksisë nën kërcënimin e një shiringe, arrestohet shqiptari në Greqi

Lajmifundit / 10 Tetor 2025, 12:57
Nën kërcënimin e një shiringe, një 35-vjeçar grabiti një shofer taksie në Greqi, të cilit i zhvati 20 euro.

Ngjarja ndodhi në orët e para të mëngjesit në stacionin e autobusëve “Maqedonia” në Selanik.


35-vjeçari, me origjinë nga Shqipëria, u arratis pas sulmit, por u gjet nga policia gjatë një kontrolli. Sipas shoferit 57-vjeçar, i arrestuari kishte hipur në taksi si klient.

Ndaj tij u ngritën akuza penale dhe ai iu referua hetuesit të Selanikut për të dëshmuar.

