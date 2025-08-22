LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Dhunohej nga bashkëshorti dhe tentoi vetëvrasjen, shpallet në kërkim 70-vjeçari në Cërrik

Lajmifundit / 22 Gusht 2025, 13:21
Aktualitet

Dhunohej nga bashkëshorti dhe tentoi vetëvrasjen, shpallet në

Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Cërrik kanë shpallur në kërkim shtetasin T. H., 70 vjeç, pas dyshimeve se ka ushtruar dhunë ndaj bashkëshortes së tij, 62-vjeçare.

Si pasojë e dhunës, gruaja dyshohet se ka tentuar të vetëvritej duke konsumuar medikamente. Ajo ndodhet nën kujdesin e mjekëve dhe aktualisht jashtë rrezikut për jetën.

Policia po punon intensivisht për kapjen e shtetasit T. H. dhe për dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion