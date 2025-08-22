Dhunohej nga bashkëshorti dhe tentoi vetëvrasjen, shpallet në kërkim 70-vjeçari në Cërrik
Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Cërrik kanë shpallur në kërkim shtetasin T. H., 70 vjeç, pas dyshimeve se ka ushtruar dhunë ndaj bashkëshortes së tij, 62-vjeçare.
Si pasojë e dhunës, gruaja dyshohet se ka tentuar të vetëvritej duke konsumuar medikamente. Ajo ndodhet nën kujdesin e mjekëve dhe aktualisht jashtë rrezikut për jetën.
Policia po punon intensivisht për kapjen e shtetasit T. H. dhe për dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.