Detaje nga zjarri në Lushnjë/ Shpërthimi në katin e parë, disa persona përfundojnë në spital
Një zjarr ka shpërthyer në katin e parë të një pallati pranë Bulevardit të Palmave në Lushnje, duke shkaktuar panik dhe ankth tek qindra banorë dhe familjarët e tyre. Shkaku i zjarrit ishte djegia e një paneli elektrik në një bllok pallatesh, ndërsa mungesa e energjisë elektrike dhe ndërprerja e punës së ashensorëve e vështirësuan ndërhyrjen e zjarrfikësve dhe policisë.
Falë reagimit të shpejtë të shërbimeve zjarrfikëse, zjarri u shua dhe u vënë nën kontroll brenda pak minutash. Tym i dendur nga plastikat dhe kabujt përcjellës e vështirësoi punën e ekipit të emergjencës, por fatmirësisht nuk pati viktima.
Disa persona me probleme frymëmarrjeje u transportuan në spitalin e Lushnjës për ndihmë mjekësore.
Aktualisht, energjia elektrike nuk është rikthyer në bllokun e pallateve, por zjarrfikësit konfirmojnë se nuk ka persona në rrezik në apartamentet që u përfshinë nga flakët dhe tymi. Banorët mund të jenë të qetë, pasi situata është nën kontroll dhe ndihma po vazhdon të jetë e pranishme në vendngjarje.