LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Detaje nga zjarri në Lushnjë/ Shpërthimi në katin e parë, disa persona përfundojnë në spital

Lajmifundit / 26 Gusht 2025, 22:04
Aktualitet

Detaje nga zjarri në Lushnjë/ Shpërthimi në katin e

Një zjarr ka shpërthyer në katin e parë të një pallati pranë Bulevardit të Palmave në Lushnje, duke shkaktuar panik dhe ankth tek qindra banorë dhe familjarët e tyre. Shkaku i zjarrit ishte djegia e një paneli elektrik në një bllok pallatesh, ndërsa mungesa e energjisë elektrike dhe ndërprerja e punës së ashensorëve e vështirësuan ndërhyrjen e zjarrfikësve dhe policisë.

Falë reagimit të shpejtë të shërbimeve zjarrfikëse, zjarri u shua dhe u vënë nën kontroll brenda pak minutash. Tym i dendur nga plastikat dhe kabujt përcjellës e vështirësoi punën e ekipit të emergjencës, por fatmirësisht nuk pati viktima.

Disa persona me probleme frymëmarrjeje u transportuan në spitalin e Lushnjës për ndihmë mjekësore.

Aktualisht, energjia elektrike nuk është rikthyer në bllokun e pallateve, por zjarrfikësit konfirmojnë se nuk ka persona në rrezik në apartamentet që u përfshinë nga flakët dhe tymi. Banorët mund të jenë të qetë, pasi situata është nën kontroll dhe ndihma po vazhdon të jetë e pranishme në vendngjarje.

 

 

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion