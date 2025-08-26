Aksidenti i rëndë në Korçë, makina përplas për vdekje këmbësoren
Një aksident i rëndë është shënuar pasditen e sotme në qytetin e Korçës, në rrugën që të çon drejt fshatit Voskop.
Sipas informacioneve paraprake, një automjet ka përplasur një këmbësore, e cila ndodhej në rrugë në momentin e aksidentit. Ende nuk dihet gjendja shëndetësore e të plagosurës, ndërsa ajo është transportuar me urgjencë drejt spitalit.
Policia ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit, si dhe për identifikimin e drejtuesit të mjetit dhe shkaqet që çuan në përplasjen e rëndë.
"Korçë/Informacion paraprak Rreth orës 20:40, në rrugën e Voskopojës, një automjet me drejtues shtetasin F. H., rreth 73 vjeç, ka përplasur shtetasen A. E., rreth 50 vjeçe, banuese në Korçë, e cila lëvizte me biçikletë. Si pasojë, 50-vjeçarja ka ndërruar jetë në vendngjarje.
Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në Komisariat për veprime të mëtejshme.
Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, po punon për të përcaktuar rrethanat dhe shkakun e aksidentit", njofton policia.