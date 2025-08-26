E mori në shtëpinë e saj për ta ndihmuar! I pastrehu vret brutalisht gruan 37-vjeçare që e strehoi
Një ngjarje tronditëse ka ndodhur në Londër, ku Victoria Adams, 37 vjeçe, u vra nga një burrë i pastrehë disa ditë pasi ajo e kishte strehuar në shtëpinë e saj në Hammersmith.
Viktima u gjet e pajetë më 9 shkurt në dhomën e saj të gjumit, me një qese të zezë mbeturinash mbi kokë dhe një jastëk që e mbulonte pjesërisht. Hetimet zbuluan se Adams kishte pësuar të paktën 10 lëndime të ndara në shpinë dhe anët e kokës nga goditjet e përsëritura me një çekiç, i cili u gjet më pas me gjak dhe ADN të viktimës.
Sulmuesi, Apapale Adoum, 39 vjeç, ishte takuar me viktimën më 6 shkurt, kur jetonte në një strehë për të pastrehët. Adams e kishte ftuar të qëndronte me të, por më pas i kishte shkruar një shënim për të kërkuar që të largohej.
Të martën, Adoum u paraqit në gjykatën Old Bailey dhe pranoi fajësinë për vrasjen. Gjyqtari Nigel Lickley KC njoftoi se dënimi për vrasje është burgim i përjetshëm, i cili do të shpallet më 24 tetor.