LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

E mori në shtëpinë e saj për ta ndihmuar! I pastrehu vret brutalisht gruan 37-vjeçare që e strehoi

Lajmifundit / 26 Gusht 2025, 21:29
Bota

E mori në shtëpinë e saj për ta ndihmuar! I pastrehu vret

Një ngjarje tronditëse ka ndodhur në Londër, ku Victoria Adams, 37 vjeçe, u vra nga një burrë i pastrehë disa ditë pasi ajo e kishte strehuar në shtëpinë e saj në Hammersmith.

Viktima u gjet e pajetë më 9 shkurt në dhomën e saj të gjumit, me një qese të zezë mbeturinash mbi kokë dhe një jastëk që e mbulonte pjesërisht. Hetimet zbuluan se Adams kishte pësuar të paktën 10 lëndime të ndara në shpinë dhe anët e kokës nga goditjet e përsëritura me një çekiç, i cili u gjet më pas me gjak dhe ADN të viktimës.

Sulmuesi, Apapale Adoum, 39 vjeç, ishte takuar me viktimën më 6 shkurt, kur jetonte në një strehë për të pastrehët. Adams e kishte ftuar të qëndronte me të, por më pas i kishte shkruar një shënim për të kërkuar që të largohej.

Të martën, Adoum u paraqit në gjykatën Old Bailey dhe pranoi fajësinë për vrasjen. Gjyqtari Nigel Lickley KC njoftoi se dënimi për vrasje është burgim i përjetshëm, i cili do të shpallet më 24 tetor.

 

 

 

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion