Dënim deri në 20 vite burg për zjarrvënësit në Shqipëri

Në vetëm katër ditët e fundit, shtatë persona janë arrestuar si përgjegjës për ndezjen e zjarreve të shumta në disa zona të Shqipërisë. Në disa raste, flakët dolën jashtë kontrollit duke kërcënuar jetën e banorëve, pronat, tokat dhe bagëtitë e tyre.

Përveç të arrestuarve, nën hetim janë edhe shtatë persona të tjerë për incidente zjarresh në Sarandë, Fier, Kurbin, Dibër, Poliçan dhe Shkodër.

Në rast se vërtetohet përgjegjësia e tyre, Kodi Penal i Shqipërisë parashikon dënime të rënda për zjarrvënësit. Veprat penale lidhen me nenet 206/a dhe 206/b, të cilat mbulojnë shkatërrimin e pyjeve dhe mjedisit pyjor.

• Neni 206/a parashikon dënim me burg prej 5 deri në 8 vite për dëmtimin me qëllim të pyjeve me zjarr.

• Në rast se dëmtimi synon ndryshimin e kategorisë së tokës, dënimi shkon deri në 15 vite burg.

• Kur shkaktohen dëme të rënda në pronë, shëndet ose jetë njerëzore, apo dëme të mëdha afatgjata në mjedis dhe zonat e mbrojtura, dënimi arrin deri në 20 vite burg.

• Neni 206/b trajton dëmtimin nga pakujdesia me zjarr, duke parashikuar dënim prej 2 deri në 5 vite burg.

• Nëse dëmet nga pakujdesia janë të rënda për pronën ose jetën njerëzore, dënimi mund të shkojë deri në 8 vite.

Në javët e fundit, zjarret kanë shkaktuar dëme serioze në zona si Delvina, ku u evakuan tre fshatra, dhe ku u lëndua shefi i komisariatit lokal gjatë ndërhyrjes për shpëtimin e banorëve. Në përpjekje për kontrollimin e situatës janë angazhuar zjarrfikësit, policia, ushtria, emergjencat civile, si dhe helikopterë dhe avionë të Mbrojtjes Civile Europiane.