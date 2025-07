Dalin PAMJET nga aksidenti në Lezhë/ Kush është i riu që humbi jetën tragjikisht teksa udhëtonte me familjen

Një aksident i trefishtë i mori jetën një 37-vjeçari mesditën e sotme në aksin “Shkodër – Lezhë”, ku mbetën të plagosur edhe bashkëshortja dhe dy fëmijët e tij të mitur.

Siç shihet edhe nga pamjet, mjeti që Gjin Bzhangaj drejtonte është bërë copash në të gjitha anët, duke i shkaktuar ai lëndime të rënda që më pas i shkaktuan edhe vedekjen.

Ndërsa furgoni i përfshirë në aksident ka pësuar dëmtime në pjesën e parme.

Sipas të dhënave paraprake, një kamion i drejtuar nga 42-vjeçari me iniciale T.K. dyshohet se ka humbur kontrollin dhe është përplasur fillimisht me një automjet tjetër, dhe më pas me makinën që drejtohej nga 37-vjeçari Gjin Bzhangaj, i cili ka ndërruar jetë në spital.