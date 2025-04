Dalin pamjet e kamerave pas vrasjes së Fatbardh Licit. Çfarë e tradhtoi ish-misin dhe të "fortin" e Shkodrës!

Mëngjesin e 10 gushtit 2018, Safet Bajri, i njohur si i forti i Dobracit, së bashku me të dashurën e tij, Eria Agon, ish-miss, dhe Astmer Bilalin, udhëtuan nga Tirana me qëllimin për të ekzekutuar Fatbardh Licin, një personazh me lidhje të ngushta me familjen e Bajrave. Ata arritën në Lezhë në orën 06:11 dhe më pas udhëtuan për në Shkodër, ku Bajri dhe Bilali përdorën një automjet të vjedhur për të afruar tek lokali i qirasë së Sokolit, vëllait të Fatbardh Licit.

Në momentin që Fatbardh Lici po pinte kafen e tij të mëngjesit në lokal, ai u qëllua me breshëri kallashnikovi, duke humbur jetën në vend. Pas vrasjes, grupi i dyshuar lëvizi me automjetin drejt Dobracit, ku dyshohet se Safet Bajri shkoi për të fshirë gjurmët dhe më pas Astmer Bilali djeg automjetin që kishin përdorur gjatë vrasjes. Pas disa minutash, Eria Ago, e dashura e Safetit, drejtoi një automjet tjetër dhe u larguan nga vendi i krimit.



Hetimet kanë zbuluar se Eria Ago, ndonëse kishte deklaruar para hetuesve se ndodhej në Tiranë gjatë ngjarjes, shfaqej në pamjet filmike 20 minuta pas atentatit në Shkodër, duke gënjyer në lidhje me alibinë e saj. Për këtë arsye, SPAK ka firmosur urdhër-arrest ndaj saj, nën dyshimet për krijim të kushteve për vrasje dhe përkrahje të autorëve të krimit. Ajo u arrestua dhe përballë hetuesve, ka dyshime se ajo kishte pasur dijeni për ngjarjen.

Vrasja e Fatbardh Licit dyshohet të ketë ndodhur si hakmarrje për vrasjen e Boran Bërcanës, një mik të Bajrave, dhe të partneres së tij, Silvi Ndoci, që dyshoheshin se kishin lidhje me atentatin ndaj Pellumb Kullës, dhëndrit të Licëve. Bërcana gjithashtu dyshohej të kishte lidhje me Gjin Ndojin, që u vra nga Behar Bajri, dhe ky atentat ishte pjesë e një hakmarrjeje të shtrirë në kohë dhe lidhur me ngjarje të ndryshme kriminale.



Hetimet kanë përdorur kamerat e sigurisë dhe analizën e provave të tjera për të lidhur Bajrit, Behar Bajrin dhe Astmer Bilalin me krimin. Ata janë tashmë të akuzuar dhe po përballen me drejtësinë për vrasjen e Fatbardh Licit.