Covid “ikën” nga Elbasani, paralajmërohet heqja e masave shtrënguese
Përmirësimi I situatës epidemiologjike në vend ka bërë që Ministria e Shëndetësisë të vendosë mbylljen e pavijoneve covid në spitalet Rajonale.
Lajmin e dha Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manasterliu teksa e shoqëruar nga kreu I Grupit Parlamentar në Partinë Socialiste Taulant Balla u kthye në spitalin e Elbasanit , nga ku falenderoi bluzat e bardha për kontributin e tyre të vyer përballë virusit të rrezikshëm. Sipas Manasterliut prej 2 javësh situata në vend është e qendrueshme, ndërsa sfidë tashmë mbetet shërbimi shëndetësor postcovid për pacientët të cilët shfaqin patologji të ndryshme.
Ndërsa rastet që do të kenë nevojë për hospitalizim nga rrethet , sipas ministres do të dërgohen në spitalin covid 1 në kryeqytet.Ulja e rasteve positive me covid sipas Manasterliut do të sjellë lehtësim të masave , që do të komunikohen nga Komiteti Teknik I Ekspertëve.
Persa i perket levizjes te qytetareve per pushime jashte vend, ministria u pergjigj se akoma nuk ka nje vendin nga vendet europiane, por jane tre variante, pajisja me pasaporta vaksinimi , kryerja e njw tamponi, dhe dokumentacionin qe ke kaluar Covid-in.Ndërsa Taulant Balla teksa theksoi se luftës po I vjen fundi, I kërkoi qytetarëve të kenë kujdes sepse ende nuk ka mbaruar. Në Elbasan nga hapja e pavijonit covid morën trajtim mjekësor rreth 80-të pacientë. Numri I fataliteteve ka qënë fare minimal, ku nuk mungoi edhe një rast I vetëhedhjes së një të riu me Covid nga ambjentet e spitalit, por I pashtruar në pavjon.