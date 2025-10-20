Bogdani: Bashkëpunimi me Dhomën e Avokatisë duhet të jetë i ndërsjellë. Nuk ka analizë për Hartën e re Gjyqësore.
Kryetarja e KLP-së Mirela Bogdani gjatë raportimin për punën e vitit 2024 në Komisionin e Ligjeve në Kuvend, iu përgjigj deputetit të PD Sajmir Korreshit, në lidhje me bashkëpunimin me Dhomën e Avokatikës, ajo tha se ky bashkëpunim duhet të jetë i dyanshëm.
‘Atëherë lidhur me bashkëpunimin me Dhomën e Avokatisë, duhet të jetë i dyanshëm, sepse Dhoma e Avokatisë është një institucion privat që vetëmenaxhohet. Jo se ne nuk e kemi pasur në vëmendje. Kemi një anëtar të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, që është anëtar i Dhomës së Avokatisë, kështu që kemi pika kontakti por nuk kemi pasur bashkëpunime institucionale si me ILD, apo me prokurorinë e Përgjithshme. Edhe nëse do kishe ndodhur, do të dëgjonim problematik që ata kanë, pra një takim formal. Por patjetër që është i rëndësishëm edhe bashkëpunimi mes KLP-së dhe Dhomës së Avokatisë. Ne nuk e kemi detyrë funksionale, pasi po ta kishim pasur do t’i kishim dërguar një kërkesë për problematikat që kanë prokuroritë”, tha Bogdani.
Sa i përket Hartës së re Gjyqësore, Bogdani tha se ende KLP nuk ka pasur një mundësi të bëjë një analizë të problematikave. Ndërsa tha se mund të ketë një takim me KLGJ për të folur për problematikat e Hartës së re Gjyqësore.
“Unë mendoj për shkak të ngarkesës dhe të sfidave që jemi përballur, Këshilli nuk ka pasur një mundësi që të bëjë një analizë të problematikave të veta të funksionimit. Ndoshta duhet të mblidhemi me KLGJ, për të diskutuar edhe problematikat e Hartës Gjyqësore. Ata kanë miratuar një dokument për eficencën, që besoj se janë mekanizma konkretë për t’i adresuar”, tha ajo.
Ndërsa si problematikë të Hartës së re Gjyqësore, Bogdani tha se është aksesi.
“Dokumenti i cili erdhi si studim i nevoja për ndryshimin e Hartës Gjyqësore, e kishte si problematike çështjen e aksesit, një problematikë që vazhdon të evidentohet edhe në ditët e sotme. Unë mendoj se shpejti së bashku me KLGJ, përveç sigurisë në Gjykata, mund të diskutojmë edhe problematikat e Hartës së re Gjyqësore, siç është stoku i dosjeve”, tha Bogadani.
Ndërsa sa i përket stokut të dosjeve në Gjykata, kryetarja e KLP-së tha se nuk është kompetencë e tyre.
“Ne merrmi me statusin, karrierën dhe disiplinën e prokurorëve. Nuk lidhemi me afatet dhe punën e tyre. I vetmi moment që ndërhyjmë, është kur vlerësojmë performancën përmes kriterit të etikës dhe profesional. Vetëm këtu matet shpejtësia e hetimit të një prokurori. Ndërkohë çdo vit, prokuroritë e rretheve raportojnë tek Prokurori i Përgjithshëm, i cili ka një databaze me statistika”, u shpreh ajo.