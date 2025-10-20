Kukës/ 49-vjeçari derdh benzinë brenda dyqanit të kompanisë celulare dhe kërcënon punonjësit, përfundon në pranga
Një ngjarje e pazakontë ka ndodhur pasditen e sotme në lagjen nr. 2 të qytetit të Kukësit, ku një qytetar dyshohet se ka rrezikuar sigurinë e punonjësve dhe klientëve të një dyqani të një kompanie celulare.
Sipas informacionit paraprak të Policisë, rreth orës 15:33, shtetasi K. Sh., 49 vjeç, banues në Kukës, ka hyrë në ambientet e dyqanit dhe ka derdhur një sasi benzine, duke u bërë thirrje të pranishmëve që të largohen menjëherë nga objekti.
Falë reagimit të shpejtë të qytetarëve dhe njoftimit në kohë, shërbimet e Policisë kanë mbërritur menjëherë në vendngjarje dhe kanë bërë të mundur neutralizimin e autorit, i cili është shoqëruar në Komisariatin e Policisë Kukës për veprime të mëtejshme procedurale.
Aktualisht, grupi hetimor po vijon punën për të sqaruar plotësisht rrethanat e ngjarjes dhe për të dokumentuar ligjërisht veprimet e ndërmarra nga 49-vjeçari.