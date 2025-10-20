Ben Gvir presion Netanyahut: Do të rrëzoj Qeverinë nëse Hamasi nuk shpërbëhet. Të miratohet dënimi me vdekje për terroristët
“Nëse dënimi me vdekje i propozuar për terroristët nuk kalon në Knesset brenda tre javëve të ardhshme, partia e ekstremit të djathtë Otzma Yehudit, e udhëhequr nga Ministri i Sigurisë Kombëtare Itamar Ben Gvir, “nuk do të ndihet më e detyruar të votojë me koalicionin”.
Vetë Ben Gvir e deklaroi këtë në një komunikim me gazetarët para takimit javor të fraksionit të tij në Knesset në ditën e hapjes së sesionit parlamentar dimëror.
Ben Gvir tha se, me lirimin e pengjeve të fundit të gjallë të mbetura nga Gaza, “nuk ka më justifikime” për mosavancimin e legjislacionit, i cili ai pretendon se do të pengojë terrorizmin. Ai gjithashtu përsëriti kërkesën e tij që kryeministri Benjamin Netanyahu të vazhdojë luftën dhe të “çmontojë” lëvizjen islamiste palestineze Hamas.
“Nëse qeveria nuk e shpërbën Hamasin, unë do ta shpërbëj qeverinë”, shtoi ai, pa specifikuar një afat kohor. Deklarata vjen pas një kërcënimi ndaj Netanyahut të shtunën në mbrëmje, në një intervistë me Channel 12, Ben Gvir tha se i kishte dhënë kryeministrit një ultimatum për të shpërbërë Hamasin dhe për të miratuar dënimin me vdekje për terroristët, duke e kërcënuar se nëse nuk do ta bënte këtë, partia e tij do të largohej nga qeveria.
“Ajo që dua, dhe kjo është gjithashtu ajo që Netanyahu më premtoi, është shpërbërja e Hamasit, dhe nëse nuk e shpërbën atë, ai e di shumë mirë se çfarë do të ndodhë”, tha ai në intervistë, duke refuzuar të specifikonte afatin që i kishte dhënë kryeministrit izraelit.