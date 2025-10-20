LEXO PA REKLAMA!

Tërhiqet prokuroria, lirohet nga burgu avokati Ulian Bajrami

Lajmifundit / 20 Tetor 2025, 16:49
Aktualitet

Tërhiqet prokuroria, lirohet nga burgu avokati Ulian Bajrami

Avokati Ulian Bajrami është liruar nga burgu pas reagimeve të forta nga komuniteti i avokatëve që e dënuan njëzëri masën ekstreme ndaj tij me urdhër të prokurorisë së Elbasanit. Avokati u arrestua pas disa deklaratave në sallën e gjyqit, që u interpretuan si kërcënim nga prokurori Gjergji Ceka.

Debati lindi në sallën e gjyqit, pasi avokati Ulian Bajrami akuzoi prokurorin për falsifikim të provave ndaj klientit të tij, Maksim Suçi i cili akuzohej për kundërshtim të forcave të policisë, por nga kamerat rezultoi se nuk kishte bërë asnjë rezistencë.

