“Blindohet” Shqipëria, zbuloni makinat e reja ushtarake që do të bëhen pjesë e arsenalit

Lajmifundit / 21 Gusht 2025, 17:46
Aktualitet

“Blindohet” Shqipëria, zbuloni makinat e reja ushtarake që

Shqipëria ndërmerr një hap të rëndësishëm në modernizimin e Forcave të Armatosura, sipas raportimit të Iveco Defence Vehicles. Së shpejti, vendi do të marrë mjetet e para të blinduara LMV2, një program i financuar nga Bashkimi Evropian përmes Mekanizmit Evropian të Paqes dhe i zbatuar nga Agjencia Italiane për Bashkëpunim në Zhvillim (AID).

Kjo nismë thekson militarizimin në rritje të Ballkanit dhe forcimin e marrëdhënieve të mbrojtjes Itali-Shqipëri, duke shënuar një moment të rëndësishëm në sigurinë rajonale, shkruan A2 CNN. Dorëzimi nënvizon rolin e BE-së në konsolidimin e krahut jugor të NATO-s dhe në pajisjen e Shqipërisë me mjete të avancuara të lëvizshmërisë ushtarake.

Çfarë është LMV2?

1. Version i përmirësuar i LMV – LMV2 është gjenerata e dytë e automjeteve të blinduara shumërolëshe 4x4, e zhvilluar nga Iveco Defence Vehicles, me mbrojtje dhe performancë të rritur krahasuar me modelin origjinal LMV.

2. Mbrojtje e avancuar – Automjeti ka strukturë të përforcuar kundër IED-ve, minave dhe zjarrit balistik, duke ofruar standarde të larta sigurie për ekuipazhin.

3. Kapacitet dhe funksionalitet – Mund të transportojë 5 deri në 7 trupa të pajisur (sipas konfigurimit), duke mbetur i përshtatshëm për operacione të ndryshme taktike dhe misione paqeruajtëse.

4. Performancë dhe mobilitet – Pajiset me një motor 200 kW (280 kf), me transmetim të avancuar dhe pezullim të përmirësuar, që i lejon të përballojë terrene të vështira dhe kushte ekstreme.

5. Përdorimi ndërkombëtar – LMV2 është zgjedhur nga disa ushtri evropiane dhe të NATO-s (p.sh. Italia, Mbretëria e Bashkuar, Norvegjia), duke u bërë një nga automjetet e blinduara më të përhapura në Evropë.

6.Automjeti LMV2 nuk ka një konfigurim unik të armatimit, pasi ai është projektuar si platformë shumërolëshe. Armatimi i tij ndryshon sipas nevojave të ushtrive që i përdorin.

-Kulla e kontrolluar nga larg (RCWS – Remote Controlled Weapon Station) ku mund të montohet mitraloz i kalibrit 7.62 mm ose 12.7 mm.

-Granatahedhës automatik 40 mm, për mbështetje zjarri në distancë të afërt dhe të mesme.

-Sisteme kundërajrore ose antitank (mund të integrohen sipas kërkesave të klientit, p.sh. raketa ATGM).

-Version pa armatim – shpesh përdoret vetëm si mjet transporti i blinduar për trupa ose logjistikë./a2cnn 

 

 

