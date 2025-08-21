“Blindohet” Shqipëria, zbuloni makinat e reja ushtarake që do të bëhen pjesë e arsenalit
Shqipëria ndërmerr një hap të rëndësishëm në modernizimin e Forcave të Armatosura, sipas raportimit të Iveco Defence Vehicles. Së shpejti, vendi do të marrë mjetet e para të blinduara LMV2, një program i financuar nga Bashkimi Evropian përmes Mekanizmit Evropian të Paqes dhe i zbatuar nga Agjencia Italiane për Bashkëpunim në Zhvillim (AID).
Kjo nismë thekson militarizimin në rritje të Ballkanit dhe forcimin e marrëdhënieve të mbrojtjes Itali-Shqipëri, duke shënuar një moment të rëndësishëm në sigurinë rajonale, shkruan A2 CNN. Dorëzimi nënvizon rolin e BE-së në konsolidimin e krahut jugor të NATO-s dhe në pajisjen e Shqipërisë me mjete të avancuara të lëvizshmërisë ushtarake.
Çfarë është LMV2?
1. Version i përmirësuar i LMV – LMV2 është gjenerata e dytë e automjeteve të blinduara shumërolëshe 4x4, e zhvilluar nga Iveco Defence Vehicles, me mbrojtje dhe performancë të rritur krahasuar me modelin origjinal LMV.
2. Mbrojtje e avancuar – Automjeti ka strukturë të përforcuar kundër IED-ve, minave dhe zjarrit balistik, duke ofruar standarde të larta sigurie për ekuipazhin.
3. Kapacitet dhe funksionalitet – Mund të transportojë 5 deri në 7 trupa të pajisur (sipas konfigurimit), duke mbetur i përshtatshëm për operacione të ndryshme taktike dhe misione paqeruajtëse.
4. Performancë dhe mobilitet – Pajiset me një motor 200 kW (280 kf), me transmetim të avancuar dhe pezullim të përmirësuar, që i lejon të përballojë terrene të vështira dhe kushte ekstreme.
5. Përdorimi ndërkombëtar – LMV2 është zgjedhur nga disa ushtri evropiane dhe të NATO-s (p.sh. Italia, Mbretëria e Bashkuar, Norvegjia), duke u bërë një nga automjetet e blinduara më të përhapura në Evropë.
6.Automjeti LMV2 nuk ka një konfigurim unik të armatimit, pasi ai është projektuar si platformë shumërolëshe. Armatimi i tij ndryshon sipas nevojave të ushtrive që i përdorin.
-Kulla e kontrolluar nga larg (RCWS – Remote Controlled Weapon Station) ku mund të montohet mitraloz i kalibrit 7.62 mm ose 12.7 mm.
-Granatahedhës automatik 40 mm, për mbështetje zjarri në distancë të afërt dhe të mesme.
-Sisteme kundërajrore ose antitank (mund të integrohen sipas kërkesave të klientit, p.sh. raketa ATGM).
-Version pa armatim – shpesh përdoret vetëm si mjet transporti i blinduar për trupa ose logjistikë./a2cnn