Bien transaksionet bankare, pagesat me AIPS arrijnë në 922 miliardë lekë në qershor

Në muajin qershor 2025, transaksionet bankare nëpërmjet sistemit AIPS dhe AIPS Euro kanë shënuar rënie, duke reflektuar një trend të papritur në përdorimin e shërbimeve bankare nga individët dhe bizneset.

Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se numri i transaksioneve ka rënë në 14,728, ndërsa vlera e përgjithshme arriti në 922 miliardë lekë, me një ulje prej 3.27% krahasuar me muajin paraprak.

Edhe pse numri i transaksioneve në euro është më i lartë — 34,534 transaksione — vlera e tyre në euro është më e ulët, duke arritur në 510 milionë euro. Ekspertët lidhin këtë ndryshim me profilin e turistëve dhe emigrantëve që përdorin sistemin, të cilët shpenzojnë më pak në krahasim me pritshmëritë fillestare.

Violdi Danaj, ekspert i ekonomisë, shpjegon se “rritja e transaksioneve tregon një përdorim më masiv të kartave dhe pajisjen e të gjitha pikave tregtare me posë bankare, që lehtëson kanalet zyrtare dhe ndihmon në luftën kundër abuzimeve tregtare.”

Qëllimi kryesor i sistemit AIPS Euro është të ofrojë pagesa në euro brenda vendit me kosto dhe kohë më të ulëta. Ekspertët paralajmërojnë se modernizimi i sistemit të pagesave do të vazhdojë me integrimin e sistemit SEPA, duke zgjeruar mundësitë dhe efikasitetin e pagesave elektronike.

Megjithatë, numri në rënie i transaksioneve tregon se digjitalizimi dhe efikasiteti nuk janë të mjaftueshëm për të nxitur një rritje të qëndrueshme në përdorimin e shërbimeve bankare, duke kërkuar politika shtesë për formalizimin e ekonomisë dhe nxitjen e pagesave elektronike.