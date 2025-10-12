Banesa iu dogj para 3 vitesh, 64-vjeçari lutet për ndihmë: Më ndihmoni vetëm të ndërtojë çatinë! Kur jeton kështu, mund të ...
Djegia e banesës tre vite më parë e ka detyruar atë që të qëndrojë ashtu në kushte mjerane pa më të voglën ndihmë, teksa vjeshta që ka trokitur ia vështirëson edhe më jetën.
Mungesa e një çatie prej djegies së banesës tre vite më parë, ka bërë që një 64-vjeçar nga Puka të jetojë si në mesjetë. Palush Marku thotë se nuk mori asnjë dëmshpërblim, teksa vetë e ka të pamundur riparimin. Në pritje të pensionit, i moshuari jeton vetëm nga puna ditore.
Sikur të mos i mjaftonte jeta i vetëm dhe pa të ardhura, Palush Marku nga fshati Kavlina i Pukës është i detyruar të jetojë pa një strehë mbi kokë.
“Ka tre vite që më është djegur banesa. Nuk kam marrë asnjë dëmshpërblim. Jetoj siç po e shikoni. Vetë e kam të pamundur, sepse nuk kam as ndihmë ekonomike. Jetoj vetëm me të ardhurat nga puna ditore në shtëpi, kush të më thërrasë”, thotë ai.
64-vjeçari gdhihet e ngryset pa shpresë se një ditë mund të bëhet më mirë, teksa të ftohtin që ka filluar të ndjehet e përballon i mbuluar me batanije në krevatin që i ka rezervuar fati.
“Mbulohem me batanije. Nuk kam çfarë të bëj”.
Palushi nuk kërkon kushte, madje as rikonstruksionin e banesës apo pajisje. Ai lutet thjesht dhe vetëm për riparimin e çatisë.
“Të paktën më ndihmoni për një çati, është e vështirë jeta në këto kushte. Kur mendon kështu, mund të vijë edhe vdekja”.
64-vjeçari lutet që një ditë të jetojë pa brengën e mungesës së një strehe.
Teksa tek pragu i banesës, ashtu në heshtje, vetmi e varfëri pret që dikush të mendoj dhe për të.//Shqiptarja.