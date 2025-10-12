Zelensky dhe Macron diskutojnë për raketat e reja dhe forcimin e mbrojtjes ajrore të Ukrainës
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, zhvilloi një bisedë telefonike me Presidentin Emmanuel Macron të Francës për të diskutuar nevojat e menjëhershme të Ukrainës në fushën e mbrojtjes ajrore, pas sulmeve të vazhdueshme ruse.
Zelensky theksoi nevojën për sisteme të avancuara mbrojtëse ajrore dhe raketa për të mbrojtur qytetet ukrainase nga sulmet e vazhdueshme të forcave ruse.
Në një postim të publikuar në rrjete sociale, Zelensky falënderoi Francën për mbështetje të vazhdueshme duke e cilësuar si një “mbështetje të jashtëzakonshme” për sigurinë dhe jetën e qytetarëve ukrainas.
Ai shpjegoi se informoi Presidentin Macron për prioritetet e Ukrainës, duke përmendur veçanërisht nevojën për përmirësimin e kapaciteteve mbrojtëse ajrore të vendit.
“Falënderoj Francën, e cila bën kaq shumë për të mbrojtur jetën tonë,” tha Zelensky.
“E informova Presidentin Macron për prioritetet tona, dhe para së gjithash për mbrojtjen ajrore – sistemet dhe raketat e nevojshme.”
Presidenti ukrainas gjithashtu theksoi se Rusia po përpiqet të përfitojë nga situata ndërkombëtare, duke vënë në dukje se vëmendja e shumë shteteve është e fokusuar në çështje të tjera, përfshirë zhvillimet në Lindjen e Mesme dhe krizën e brendshme në disa shtete.
Ai tha se sulmet ruse po bëhen më të fshehta dhe kërkoi mbështetje për të kundërshtuar këto veprime, duke theksuar rëndësinë e zgjerimit të programit PURL, një nismë që synon përforcimin e aftësive mbrojtëse të Ukrainës.
Gjatë bisedës telefonike, Zelensky dhe Macron gjithashtu diskutuan mënyrat për të koordinuar veprimet diplomatike dhe mbështetje nga partnerë të tjerë. Ata biseduan gjithashtu për ngjarjet diplomatike të planifikuara për javët e ardhshme dhe përpjekjet për të rritur presionin ndaj Rusisë në arenën ndërkombëtare.
“Ne po punojmë për të rritur presionin ndaj Rusisë,” përfundoi Zelensky, duke theksuar angazhimin e tij për të vazhduar përpjekjet për forcimin e mbrojtjes dhe mbështetjes ndërkombëtare për Ukrainën.