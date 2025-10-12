Axhenda/ Tirana pret Forumin e parë të Investimeve “Bashkimi Europian-Ballkani Perëndimor”
Tirana mirëpret më 13 dhe 14 tetor Forumin e parë të Investimeve EU–WB6 (Bashkimi Europian – Ballkani Perëndimor), një ngjarje që bashkon vendet e Ballkanit Perëndimor, vendimmarrësit e Bashkimit Europian dhe investitorë nga e gjithë bota.
I mbështetur nga Komisioni Europian, ky forum synon të forcojë bashkëpunimin ekonomik dhe mundësitë e investimit midis vendeve të Ballkanit Perëndimor (Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia) dhe shteteve anëtare të Bashkimit Evropian (BE).
Sipas agjendës zyrtare, forumi do të hapet me një fjalim mirëseardhjeje nga Kryeministri Edi Rama, i cili do të nënvizojë rëndësinë e ngjarjes për zhvillimin e rajonit. Pas tij, do të mbajë fjalën e saj të hapjes Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen.
Pjesëmarrësit e forumit do të përfshijnë përfaqësues të lartë qeveritarë nga shtetet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë Shqipërinë, Bosnjën dhe Hercegovinën, Kosovën, Mali i Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë, si dhe vendimmarrës, institucione financiare ndërkombëtare, investitorë strategjikë dhe kompani të mëdha nga Bashkimi Evropian dhe nga rajone të tjera të botës.
Axhenda
Dita I
12:00-12:55
Ceremonia e Hapjes
-Fjalë Mirëseardhjeje nga Kryeministri Edi Rama
-Presidentja Ursula von der Leyen, Komisioni Evropian
12:55-13:10 Ceremonia e Nënshkrimit në praninë e Kryeministrit Edi Rama dhe Presidentes Ursula von der Leyen
Lista e letrave të qëllimit (LOI) që do të nënshkruhen:
•4iG – Regional Digital Backbone që lidhet me BE – projekti EAGLE
•3CIS – Zhvillimi i Qendrës së të Dhënave AI në Kosovë
•Swiss Rockets – Investim R&D i lidhur me BIO4 Campus në Serbi
•CWP Europe – Park ere në Shqipëri dhe Park Diellor/Sistem Ruajtjeje me Bateri në Mal të Zi
•ElevenEs – Fabrikë mega e baterive LFP në Serbi
•Titan Cement Group – Zgjidhje “mbetje në nxehtësi” në Shqipëri
•EFSD+ Synime të Nënshkrimeve: (KfW “Scaling Alternative Finance for Entrepreneurs (SAFE) Guarantee, BERZH “Risk Sharing for ESG Projects” Guarantee)
13:10-14:15 Foto familjare
14:15- 15:45
Panel Kryesor – Mundësitë e investimeve në Ballkanin Perëndimor 6 në kontekstin e ri gjeopolitik
• Delina Ibrahimaj, Ministre e Ekonomisë në Shqipëri
• Valentina Superti, Drejtoreshë, Ballkani Perëndimor, DG ENEST, Komisioni Evropian
• Mario Holzner, Drejtor Ekzekutiv, Instituti i Studimeve Ekonomike Ndërkombëtare të Vjenës (wiiw)
• Kelly Clutterbuck, Menaxhere e Vendit për Shqipërinë, Voltalia
• Dimitar Enchev, CEO, CWP Europe
• Charlotte Ruhe, Drejtoreshë për Evropën Qendrore dhe Juglindore, BERZH
• Lionel Rapaille, Drejtor i Operacioneve në Rajonin e Zgjerimit dhe të Fqinjësisë, BEI
15:45-16:15 Pushim
16:15-17:45 Panel Kryesor – Investimet në Ballkanin Perëndimor 6 si burim i ri i konkurrueshmërisë dhe potencialit të rritjes
• Outi Slotboom, Drejtoreshë për Zinxhirët e Furnizimit dhe Analizës së Biznesit, DG GROW, Komisioni Evropian
• Artan Dulaku, CEO, Concord Investments Albania
• Daniel Schroeder, Zv. President, Siemens Mobility
• Ronan Byrne, CEO i HEANET dhe anëtar i Bordit të GÉANT
• Nemanja Mikac, CEO ElevenES
• Dr. Vladimir Cmiljanovic, CEO i Swiss Rocket
17:45-18:00 Përfundime dhe Komente – Olta Manjani, Zv. Ministre e Ekonomisë
Dita II
08:45-09:15 Mbërritja dhe kafeja e mirëseardhjes
9:15-9:30 Përmbyllja e ditës së parë të konferencës dhe prezantimi i ditës së dytë
Olta Manjani, Zëvendësministre e Ekonomisë
Hoa-Binh Adjemian, Shef i Njësisë për angazhimin e Sektorit Privat, DG ENEST, Komisioni Evropian
9:30-10:30 Panel- Prodhimi dhe Lëndët e Para Kritike
• Fjalë hyrëse: Outi Slotboom, Drejtoreshë e Zinxhirit të Furnizimit dhe Analizës së Biznesit, DG GROW, Komisioni Evropian
• Prezantimet e kompanive:
1. ElevenEs – Z. Djordje Eremić, Partner i Lartë për Sipërmarrje dhe Financim
2. Front LCC Kosovo – Z. Jeton Veseli, Themelues dhe CEO
3. Avesta – Aleksandar Golaboski, Drejtor i Përgjithshëm, Maqedonia e Veriut
4. GreenHouse – Z. Visar Rexhepaj, Drejtor Ekzekutiv
• Ndërhyrja e IFI: Sebastien Skupien, Bankier i Lartë për Prodhimin dhe Shërbimet, BERZH
• Ndërhyrja e Agjencisë së Investimeve: Vladimir Tomić, Agjencia e Zhvillimit të Serbisë
• 25’ – Pyetje & Përgjigje
10:30-11:00 Pushim
11:00-12:00 Panel- Energjia
Prezantimet e kompanive:
1. CWP Europe – Z. Viktor Garbev, Zëvendëspresident Ekzekutiv
2. X-wind – Z. Astrit Abrashi, Drejtor i Marketingut (CMO)
3. Statkraft – Znj. Rigela Gegprifti, Drejtore e Përgjithshme për Shqipërinë
4. Enhol – Z. Jorge Oses Rodriguez, Drejtor i Zhvillimit të Biznesit
• Ndërhyrja e IFI: Borana Puto, Bankiere e Asociuar, Energjia në Evropë, Grupi i Infrastrukturës së Qëndrueshme
• Ndërhyrja e Agjencisë së Investimeve: Znj. Slavica Korica, Agjencia për Promovimin e Investimeve të Huaja të Bosnjës dhe Hercegovinës
• Pyetje & Përgjigje
12:00-12:45 Hackathon
Moderator: Autoritetet Shqiptare / Znj. Senida Mesi, Ekonomiste e Zhvillimit
12:45-14:00 Dreka
14:00-15:00 Panel- Digjitale
Prezantimet e kompanive
1. 4iG Telecommunication Holding – Z. Gabor Novak, Drejtor i Shitjeve Ndërkombëtare me Shumice
2. 3 CIS – Z. Drilon Bardhaj, CTO
3. Kolo Venture – Znj. Ana Marija Popovic, Partnere e Përgjithshme
4. Plug and Play – Z. Uranik Begu, Drejtor për Evropën Qendrore dhe Lindore (CEE)
5. NEOTEL – Z. Alberto Belazelkoski, COO
Ndërhyrja e IFI: Z. Alessandro De Concini, Drejtor për Shqipërinë, Banka Evropiane e Investimeve (EIB)
Ndërhyrja e Agjencisë së Investimeve: Zef Dedaj, Agjencia e Mbështetjes së Investimeve dhe Ndërmarrjeve të Kosovës (KIESA)
Pyetje & Përgjigje
15:00-15:15 Pushim
15:15-16:15 Panel-Bioekonomia
Prezantimet e kompanive
1. Swiss Rockets – Dr. Vladimir Cmiljanovic, Drejtor Ekzekutiv (CEO)
2. Trepharm – Z. Mergim Prishtina, Themelues / CEO
3. Greenagro dooel – Znj. Tanja Kotevska, Drejtore Ekzekutive
4. Viride GmbH – Z. Stefan Schmid, Bashkëthemelues & CEO
5. Aquatiq – Z. Endlers Kertusha, Drejtor Ekzekutiv (CEO)
Ndërhyrja e IFI: Andriy Zaripov, Drejtues Projekti, Evropa – Klima dhe Financat e Qëndrueshme, IFC
Ndërhyrja e Agjencisë së Investimeve: Invest North Macedonia
Pyetje & Përgjigje
16:15-17:15 Panel- Mikpritja dhe Ekonomia Rrethore
Prezantimet e kompanive
1. Titan Group / Antea Cement – Z. Dimitrios Dimou, Drejtor i Përgjithshëm i Antea Cement Sh.A (Titan Group)
2. Alma Ras – Z. Rasim Memagic, Drejtor i Përgjithshëm
3. Suez – Znj. Julie Benoist, Drejtore e Zhvillimit të Biznesit për Evropën & Azinë Qendrore
4. Balfin Group – Znj. Edlira Muka, Drejtore Ekzekutive (CEO)
• Ndërhyrja e IFI: Kristina Kanapinskaite, Drejtoresha për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë, Banka Evropiane e Investimeve (EIB)
• Ndërhyrja e Agjencisë së Investimeve: Laura Plaku, Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA)
• Pyetje & Përgjigje
17:15-17:30 Përfundime- Sokol Duma, Zëvendësministër i Ekonomisë