Policia aksion në Korçë, forca të shumta për kapjen e një personi në kërkim
Lajmifundit / 22 Gusht 2025, 11:14
Aktualitet
Forcat e Operacionales së Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë, në bashkëpunim me Dvp Korçë, aksion në qytet. Vetëm pak momente më parë, në qendër të qytetit, forca të shumta policie kanë ndërhyrë për kapjen e një personi.
Burime bëjnë me dije se aksioni po kryhet për persona në kërkim, ende nuk ka informacion se kush është personi i ndaluar. Priten detaje në vijim.
Lajm në përditësim…