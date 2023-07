“Al Kaeda po forcohet”/ Alarmi në Evropë: Po organizohen sulme terroriste

Rreziku nga sulmet terorsite duket se po rikthehet në Evropë, teksa ekspertët kanë paralajmëruar për një fuqizim të organizatës Al Kaeda.

Sipas shërbimit të sigurisë në Britani, pavarësisht humbjeve të mëdha të territorit dhe personelit, grupet si Daesh dhe Al Kaeda kanë vazhduar të evoluojnë dhe përshtaten dhe tani janë përsëri në rritje.

Grupi përgjegjës për sulmet e 11 shtatorit 2001 në SHBA, u dëbuan nga territoret e Lindjes së Mesme pas një vargu sulmesh në vitet 2000. Megjithatë, duket se kjo nuk i ka dobësuar.

Përkundrasi, ata janë duke u fokusuar në bashkëpunimin me grupet kryengritëse lokale siç janë Talebanët në Afganistan, dhe ndërtimin e qelizave të vogla, me qëllimin për të sulmuar Evropën.

Al Kaeda do të përfitojë nga tërheqja perëndimore nga Afganistani në gusht 2022 dhe do të shfrytëzojë marrëdhëniet e veta personale me udhëheqësit talebanë.