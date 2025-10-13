LEXO PA REKLAMA!

Akuzohet për trafik ndërkombëtar droge/ “Cinco” kërkon ndryshim të masës së sigurisë: Jam sëmurë

Lajmifundit / 13 Tetor 2025, 09:58
Akuzohet për trafik ndërkombëtar droge/ “Cinco”

Ermir Ndreaj, i njohur si ‘Cinco’ ka bërë sot një kërkesë për zëvendësimin e masës së sigursë në Gjykatën e Posaçme.

Ndreaj, i cili ndodhet pas hekurave që prej korrikut, kërkon ndryshim të masës për arsye shëndetësore.

Aktualisht ai qëndron në spitalin e burgut.

Ermir Ndreaj, akuzohet për trafik droge, ndërsa dyshohet se ka kontrabanduar tonelata kokainë nga Amerika Latine drejt Europës, duke përdorur kompani “fasadë” për trafikim.

