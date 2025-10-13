Akuzohet për trafik ndërkombëtar droge/ “Cinco” kërkon ndryshim të masës së sigurisë: Jam sëmurë
Lajmifundit / 13 Tetor 2025, 09:58
Ermir Ndreaj, i njohur si ‘Cinco’ ka bërë sot një kërkesë për zëvendësimin e masës së sigursë në Gjykatën e Posaçme.
Ndreaj, i cili ndodhet pas hekurave që prej korrikut, kërkon ndryshim të masës për arsye shëndetësore.
Aktualisht ai qëndron në spitalin e burgut.
Ermir Ndreaj, akuzohet për trafik droge, ndërsa dyshohet se ka kontrabanduar tonelata kokainë nga Amerika Latine drejt Europës, duke përdorur kompani “fasadë” për trafikim.