Akuzat për fshehjen e pasurisë, GJKKO dënon me 1 vit shërbim prove ish-kreun e “Kushtetueses”

Gjykata e Posaçme ka dënuar me 1 vit shërbim prove ish-kreun e Gjykatës Kushtetuese, Bashkim Dedja.

Ndërkohë SPAK kishte kërkuar një vit burg për ish kreun e Gjykatës Kushtetuese, me akuzën e fshehjes së pasurisë.

Kujtojmë qe më herët Dedja shprehur se huanë 10 mijë euro e ka marrë nga kunati i cili ka punuar në emigrim dhe nuk i ka deklaruar të ardhurat nga emigracioni.

Ndërkohë në lidhje me apartamentin në Tiranë ku ai banon, Dedja ka thënë se e ka marrë me kredi dhe do të paguajë deri në vitin 2023.

“Sa i takon huasë 10 mijë euro, janë të kunatit dhe ka punuar në emigrim dhe janë të deklaruar të ardhurat nga emigracioni. Sa i takon apartamentit në Tiranë kam marrë kredi për të, dhe do paguaj deri në vitin 2023”, është shprehur Deda.