Gjykata s`i dha leje për betimin, Ministria e Jashtme greke: Fredi Belerit duan ti heqin mandatin

Kërkesa e kryetarit të zgjedhur të Himarës, Fredi Beleri, për të marrë një leje të posaçme, për të marrë pjesë nesër në mbledhjen e parë të Këshillit të ri Bashkiak, si dhe për të bërë betimin dhe për të marrë zyrtarisht detyrën, u rrëzua sot.

“Ky refuzim tani dëshmon, përtej çdo dyshimi, se qëllimi i autoriteteve shqiptare është ta privojnë atë, pa një dënim përfundimtar dhe pa u akuzuar, nga posti i kryetarit të bashkisë, në të cilën ai u zgjodh në mënyrë demokratike nga qytetarët e vendit. rajon”, thekson Ministria e Punëve të Jashtme në një deklaratë.

Njëkohësisht ai deklaron se si kandidate për anëtarësim në familjen europiane, Shqipëria duhet të respektojë shtetin ligjor dhe prezumimin e pafajësisë.

GJKKO diten e sotme vendosi te refuzoje kerkesen e avokateve te Fredi Belerit per leje te posacme dalje nga burgjet.

Sipas vendimit, ligji e parashikon qarte se leja jepet per raste fatkeqesish ose gezime familjare si dasma etj, por edhe per provimet e shkolles, por nuk parashikohet nje rast i ngjashem me ate te Fredi Belerit.

Ai u arrestua me 12 maj bashke me Alfred Kokaveshin, anetar i shtabit elektoral te akuzuar poer korrupsion zgjedhor, pasi u kapen duke dhene nga 50 mije leke secilen vote te 8 qytetareve te Himares.