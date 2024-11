Aksident në Vlorë, makina përplaset me motorin, shoferi dhe pasagjeri përfundojnë në spital

Një aksident i rëndë ka ndodhur në rrugën “Gjergj Kastrioti” ku një makinë tip “Benz” me drejtues një 28-vjeçar është përplasur kokë me kokë me një një motor me drejtues shtetasin A.R, 48 vjesur kokë me kokë me një një motor me drejtues shtetasin A.R, 48 vjeç.

“Vlorë/Informacion paraprak/ Sot, rreth orës 15:07, në rrugën “Gjergj Kastrioti,” një automjet tip “Benz” me drejtues shtetasin N. Sh., 28 vjeç, është përplasur me një motomjet me drejtues shtetasin A. R., 48 vjeç.

Si pasojë e përplasjes, kanë mbetur të dëmtuar drejtuesi i motomjetit dhe pasagjeri që udhëtonte me të, shtetasi M. K., rreth 40 vjeç, të cilët ndodhen në spital, nën kujdesin e mjekëve.

Grupi hetimor po kryen veprimet e mëtejshme për sqarimin e rrethanave të aksidentit.”