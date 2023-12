Aksident në Vlorë, e reja me “Benz” përplas këmbësorin 62-vjeçar

Një aksident është regjistruar në Vlorë, ku një makinë ka përplasur një 62-vjeçar. Ngjarja ndodhi orës 09:30, në lagjen “Partizani”.

Mësohet se mjeti me drejtues shtetasin me inicialet E. Ll., 27 vjeçe, ka aksidentuar këmbësorin me iniciale P. M., 62 vjeç, i cili aktualisht ndodhet në spitalin e Vlorës, nën kujdesin e mjekëve.

“Rreth orës 09:30, në lagjen “Partizani” një automjet tip “Benz”, me drejtues shtetasen E. Ll., 27 vjeçe, ka aksidentuar këmbësorin me iniciale P. M., 62 vjeç, i cili aktualisht ndodhet në spitalin e Vlorës, nën kujdesin e mjekëve.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Në vendngjarje ndodhet grupi hetimor dhe po punon për zbardhjen e plotë të ngjarjes.”, thuhet në njoftimin e policisë.