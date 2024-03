Aksident në Elbasan, makina përplas 80-vjeçarin me biçikletë

Një aksident mes një automjeti dhe një biçiklete ka ndodhur në rrugën “Zogu i Parë” në Elbasan. Automjeti me drejtues një 46-vjeçar me inicialet B.Rr përplasi një 80-vjeçar i cili ishte duke lëvizur me biçikletë.

Mësohet se i moshuari është jashtë rrezikut për jetën dhe po merr asistencë mjekësore.

Rreth orës 17:45, në rrugën "Zogu i parë", automjeti me drejtues shtetasin B. Rr., 46 vjeç, ka aksidentuar shtetasin N. K., 80 vjeç, i cili lëvizte me biçikletë. 80-vjeçari po merr asistencë mjekësore në Spitalin Rajonal Elbasan, ku është jashtë rrezikut për jetën.

Me drejtuesin e automjetit shtetasin B. Rr., po kryhen veprimet e mëtejshme procedurale. Grupit hetimor po punon për përcaktimin e shkaqeve të aksidentit.