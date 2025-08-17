Aksident në autostradën Levan-Vlorë, trafik i rënduar dhe radhë kilometrike automjetesh
Lajmifundit / 17 Gusht 2025, 10:00
Aktualitet
Një aksident ka ndodhur paraditen e sotme në autostradën Levan-Vlorë, pranë fshatit Panaja, duke shkaktuar radhë të gjata automjetesh dhe trafik të rënduar.
Detajet e aksidentit janë ende në hetim nga Policia Rrugore, e cila ndodhet në vendngjarje për të vlerësuar shkaqet dhe dëmet.
Për momentin, shoferët dhe udhëtarët këshillohen të tregojnë kujdes dhe të shmangin zonën, nëse është e mundur.