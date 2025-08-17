LEXO PA REKLAMA!

CNN: Trump synon samit me Putinin dhe Zelenskyn deri të premten

Lajmifundit / 17 Gusht 2025, 09:32
Bota

CNN: Trump synon samit me Putinin dhe Zelenskyn deri të premten

Presidenti amerikan Donald Trump u ka bërë të ditur udhëheqësve evropianë se dëshiron të organizojë një samit trepalësh me presidentin rus Vladimir Putin dhe homologun ukrainas Volodymyr Zelensky deri të premten, raporton CNN.

Trump ka thënë se do të punojë për realizimin e takimit nëse bisedimet e së hënës në Zyrën Ovale me Zelenskyn shkojnë mirë.

Sipas burimeve diplomatike, pritet që në bisedimet e së hënës të marrë pjesë edhe një udhëheqës tjetër evropian, megjithatë ende nuk është konfirmuar se kush.

