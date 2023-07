Aksident në afërsi të TEG-ut në Tiranë, makina përplas motorin, plagosen dy vëllezërit

Një aksident është shenuar mbrëmjen e kësaj të hënë në afërsi të Teg-ut, ku automjeti me drejtues shtetasin F.H është përplasur me motorin me drejtues shtetasin K.J. Si pasojë e aksidentit janë dëmtuar dy vëllezërit K.J 26 vjeç, R.J 18 vjeç, të cilët ndodhen në spital nën kujdesin e mjekëve.







