LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Pamje nga aksident i rëndë në Tiranë-Durrës, identifikohet 35-vjecari që humb jetën, dy persona të plagosur

Lajmifundit / 19 Shtator 2025, 09:52
Aktualitet

Pamje nga aksident i rëndë në Tiranë-Durrës,

Nje aksident i rende rrugor ka ndodhur ne zonen e Vores ne autostraden Tirane-Durres.

Policia informoi se si pasoje e perplasjes mes automjeteve ka humbut jeten nje perdon dhe jane plagosur dy te tjere. 

Viktima u identifikua si Flobert Ajazi.

Njoftimi : Tiranë/Informacion paraprak

Rreth orës 08:30, në dalje të Vorës, janë përplasur automjetet me drejtues shtetasit B. G., F. H. dhe F. A..

Si pasojë, ka humbur jetën shtetasi F. A., 35 vjeç dhe janë dëmtuar 2 pasagjerë në automjetin që drejtonte ai.

Të dëmtuarit janë transportuar në spital, ku janë në kujdesin e mjekëve.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion