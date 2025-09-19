Pamje nga aksident i rëndë në Tiranë-Durrës, identifikohet 35-vjecari që humb jetën, dy persona të plagosur
Nje aksident i rende rrugor ka ndodhur ne zonen e Vores ne autostraden Tirane-Durres.
Policia informoi se si pasoje e perplasjes mes automjeteve ka humbut jeten nje perdon dhe jane plagosur dy te tjere.
Viktima u identifikua si Flobert Ajazi.
Njoftimi : Tiranë/Informacion paraprak
Rreth orës 08:30, në dalje të Vorës, janë përplasur automjetet me drejtues shtetasit B. G., F. H. dhe F. A..
Si pasojë, ka humbur jetën shtetasi F. A., 35 vjeç dhe janë dëmtuar 2 pasagjerë në automjetin që drejtonte ai.
Të dëmtuarit janë transportuar në spital, ku janë në kujdesin e mjekëve.
Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.