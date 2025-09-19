Nis takimi, "Rama 4" zhvillon mbledhjen e parë pas dekretimit në Presidencë
Pas ceremonisë së betimit të kryeministrit Edi Rama dhe ministrave në Presidencë, për mandatin e katërt qeverisës, ka nisur tanimë dhe mbledhja e parë në Kryeministri.
Pas percjelljes nga presidenti, Rama dhe ministrat kane ecur ne kembe drejt godines se qeverise ku kane hyre ne mbledhjen e pare te mandatit te katert.
Rama dhe ministrat e qeverisë së re betohen në Presidencë, mungon "Diella"
Tirane - Qeveria e re Rama 4, betohet ne presidence.
Rama bashke me Ministrat ka mberritur ne seline e kreut te shtetit ku ka marre pjese ne ekzekutimin e himnit kombetar e me pas leximin e dekreteve.
Ne ceremoni ka munguar sic pritej ministrja virtuale Diella.
U votuan dje në seancë "flash" në Kuvend, ministrat e rinj të qeverisë "Rama 4" betohen tek Begaj
Megjithate presiedenca lexoi dekretin ku, Presidenti ia ngarkon kete pergjegjesi kryeministrit Edi Rama.
Betohet sot qeveria e re, e cila u votua dje me perberjen e ministrave dhe programin ne seancen flash prej vetem 25 minutash ne Parlament.
Ministrat e rinj të kabinetit qeveritar, që doli nga zgjedhjet e 11 majit, do të betohen sot para Presidentit të Republikës, Bajram Begaj.
Ceremonia do të mbahet në orën 10:00.
Kuvendi miratoi dje programin e qeverisë dhe përbërjen e Këshillit të Ministrave me 82 vota pro, 0 kundër dhe 0 abstenim.