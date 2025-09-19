LEXO PA REKLAMA!

Nis takimi, "Rama 4" zhvillon mbledhjen e parë pas dekretimit në Presidencë

Lajmifundit / 19 Shtator 2025, 09:43
Politikë

Nis takimi, "Rama 4" zhvillon mbledhjen e parë pas dekretimit

Pas ceremonisë së betimit të kryeministrit Edi Rama dhe ministrave në Presidencë, për mandatin e katërt qeverisës, ka nisur tanimë dhe mbledhja e parë në Kryeministri.

Pas percjelljes nga presidenti, Rama dhe ministrat kane ecur ne kembe drejt godines se qeverise ku kane hyre ne mbledhjen e pare te mandatit te katert.

Rama dhe ministrat e qeverisë së re betohen në Presidencë, mungon "Diella"

Tirane - Qeveria e re Rama 4, betohet ne presidence.

Rama bashke me Ministrat ka mberritur ne seline e kreut te shtetit ku ka marre pjese ne ekzekutimin e himnit kombetar e me pas leximin e dekreteve.

Ne ceremoni ka munguar sic pritej ministrja virtuale Diella.

U votuan dje në seancë "flash" në Kuvend, ministrat e rinj të qeverisë "Rama 4" betohen tek Begaj

Megjithate presiedenca lexoi dekretin ku, Presidenti ia ngarkon kete pergjegjesi kryeministrit Edi Rama. 

Betohet sot qeveria e re, e cila u votua dje me perberjen e ministrave dhe programin ne seancen flash prej vetem 25 minutash ne Parlament.

Ministrat e rinj të kabinetit qeveritar, që doli nga zgjedhjet e 11 majit, do të betohen sot para Presidentit të Republikës, Bajram Begaj.

Ceremonia do të mbahet në orën 10:00.

Kuvendi miratoi dje programin e qeverisë dhe përbërjen e Këshillit të Ministrave me 82 vota pro, 0 kundër dhe 0 abstenim.

