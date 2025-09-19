Këmbimi valutor 19 shtator 2025: Me sa shiten e blihen euro dhe dollari?
Lajmifundit / 19 Shtator 2025, 08:39
Sot, në tregun e këmbimit valutor, një dollar amerikan blihet me 81.7 lekë dhe shitet me 82.9 lekë.
Euro blihet me 96.4 lekë dhe shitet me 97.3 lekë.
Franga zvicerane blihet me 102.8 lekë dhe shitet me 104 lekë.
Ndërsa paundi britanik blihet me 110.6 lekë dhe shitet me 112 lekë.
Dollari kanadez këmbehet me 59.1 lekë në blerje dhe me 60.5 lekë në shitje.
Për kursin e monedhave të tjera shihni tabelën e mëposhtme: