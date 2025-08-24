LEXO PA REKLAMA!

Aksident i rëndë në Fier/ 17-vjeçari përplas me Land Rover këmbësorin, i plagosuri në gjendje kritike

Lajmifundit / 24 Gusht 2025, 11:35
Aksident i rëndë në Fier/ 17-vjeçari përplas me Land

Një tjetër aksident i rëndë ka ndodhur pak minuta më parë në Fier.

Ngjarja është shënuar në kryqëzimin pranë shkollës së muzikës, ku një automjet tip “Land Rover”, i drejtuar nga një i ri, ka përplasur një qytetar që po kalonte rrugën.

I plagosuri është dërguar me urgjencë në Spitalin Rajonal Fier, ku ndodhet në gjendje të rëndë dhe në rrezik për jetën. Ndërkohë, policia ka shoqëruar drejtuesin e mjetit dhe po heton për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.

"Fier/Informacion paraprak Rreth orës 11:00, në lagjen "Liri Gero" automjeti me drejtues një shtetas 17 vjeç, banues në Fier, ka përplasur një këmbësor, rreth 35 vjeç, i cili ndodhet në spital, në kujdesin e mjekëve.

Eshtë shoqëruar në Komisariat drejtuesi i automjetit me të cilin po kryhen veprimet procedurale.

Grupi hetimor po punon për identifikimin e shtetasit të dëmtuar dhe për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkakut të aksidentit.", njofton policia.

 

 

 

 

