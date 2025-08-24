EMRI/ Ekstradohet nga Belgjika 41-vjeçari i shpallur në kërkim nga GJKKO! Trafikoi drogë nga Shqipëria drejt BE
Një 41 vjeçar, është ekstraduar nga Belgjika në Shqipëri, pasi ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar.
Bëhet fjalë për shtetasin Edson Jozwik alias Edson Pjetri, të cilit Gjykata e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me vendimin e datës 15.05.2024, i kishte caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg” për veprat penale: trafikim lëndësh narkotike, pastrim parash, grup kriminal dhe kryerje veprash penale nga grup i strukturuar kriminal.
Sipas hetimeve të SPAK, Edson Pjetri, së bashku me persona të tjerë, gjatë periudhës qershor-nëntor 2020, dyshohet se ka trafikuar rreth 160 kg cannabis sativa nga Shqipëria në Malin e Zi, me destinacion final vendet e Bashkimit Europian.
Shtetasi i ekstraduar iu dorëzua Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve.