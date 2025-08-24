LEXO PA REKLAMA!

Artur Zheji u nda nga jeta papritur! Albin Kurti mesazh ngushëllimi: Fjala e tij nuk thuhej për t’u harruar të nesërmen

Lajmifundit / 24 Gusht 2025, 10:38
Aktualitet

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka reaguar pas ndarjes nga jeta të gazetarit dhe publicistit të njohur Artur Zheji, i cili ndërroi jetë në moshën 64-vjeçare.

Në mesazhin e tij, Kurti kujtoi bashkëbisedimet me Zhejin, si para ashtu edhe pas kamerave, duke e përshkruar atë si një gazetar të rrallë, që e shihte gazetarinë përtej lajmit të ditës, me një angazhim të thellë intelektual.

“Fjala e tij nuk thuhej për t’u harruar të nesërmen,” shkruan Kurti.

Ai solli ndër mend edhe rrënjët e familjes së Zhejit, duke theksuar se i ati, Petro Zheji, ishte një intelektual erudit dhe përkthyes i njohur nga Gjirokastra, ndërsa e ëma, Besa Imami, një aktore e shquar nga Gjakova.

Kurti nënvizoi se Zheji nuk ishte vetëm reporter lufte, por edhe gazetar aktivist dhe patriot i emancipuar, që kontribuoi në ndërkombëtarizimin e çështjes shqiptare dhe forcimin e jehonës së kërkesës për liri.

“Familjes, të afërmve, kolegëve, bashkëpunëtorëve dhe publikut të Artur Zhejit, u shpreh ngushëllimet e mia të sinqerta për këtë humbje të madhe,” përfundon reagimi i Kryeministrit.

Si pasojë e një arresti kardiak, Artur Zheji u nda nga jeta të shtunën në një moment pushimi me familjen në Sarandë, lajm që ka tronditur jo vetëm të dashurit e zemrës por edhe mbarë shoqërinë shqiptare kudo ndodhur. Artur Zheji e kishte të trashëguar dashurinë për kulturën e dijen, i lindur në Tiranë me babanë gjuhëtar dhe të ëmën aktore, bazat e tij ishin të forta për të pasur një rrugëtim që la gjurmë në gazetari dhe filozofi politike, me mendimet e tij kritike të vyera.

I diplomuar për regjisor në Institutin e Lartë të Arteve, puna e parë e tij u shënua në Teatrin Kombëtar si dramaturg. Më tej zhvilloi karrierën në median italiane gjatë viteve 90. Ishte lufta në Kosovë që e riktheu në Shqipëri ku me përvojën ndërkombëtare i dha një frymë të re televizionit me emisionin “Luftë apo paqe në Kosovë”.

Artur Zheji nuk e ndali hapin vetëm në një fushë, por dha kontribut të çmuar në disa institucione kryesore mediatike. Në rolin e drejtuesit në RTSH, në agjencinë telegrafike shqiptare dhe në gazetën mapo, ai u dallua për stilin e mprehtë dhe analizat e thelluara. Vitet e fundit u identifikua me emisionin “360 gradë”.

 

 

