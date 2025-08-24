LEXO PA REKLAMA!

Aksident me vdekje në Fier, humb jetën 63-vjeçari! Makina e tij përfundon në kanal, dyshohet se…

Lajmifundit / 24 Gusht 2025, 10:47
Aksident me vdekje në Fier, humb jetën 63-vjeçari! Makina e tij

Një aksident tragjik ka ndodhur paraditen e sotme në fshatin Kallm i Vogël, Fier. Një automjet tip “Fuoristradë” ka humbur kontrollin dhe ka dalë nga rruga, duke përfunduar në kanalin anësor.

Si pasojë, drejtuesi i mjetit, 63 vjeç, ka humbur jetën. Sipas informacionit paraprak, dyshohet se ai mund të ketë pësuar atak kardiak.

Në vendngjarje ndodhen forcat e policisë dhe grupi hetimor, të cilët po punojnë për të përcaktuar shkaqet e aksidentit.

 

 

 

