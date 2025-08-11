Tiranë/ Procedohet 58-vjeçari për zjarrëvënie në kodrën e Rrugës së Arbërit, dyshohet se vuan nga probleme mendore
Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Nr. 4 kanë referuar në Prokurori materialet për shtetasin N. B., 58 vjeç, i cili dyshohet si autori i zjarrit që ra në kodrën pranë Rrugës së Arbërit në Tiranë.
Burimet policore bëjnë me dije se 58-vjeçari ka probleme të shëndetit mendor, një fakt që do të merret në konsideratë gjatë hetimeve dhe procesit gjyqësor në vijim.
Procedimi penal ndaj tij është nisur në gjendje të lirë, ndërkohë që grupi hetimor po vijon punën për sqarimin e plotë të rrethanave që çuan në shkaktimin e zjarrit.
Autoritetet apelojnë qytetarët për kujdes maksimal dhe bashkëpunim në raportimin e rasteve të zjarreve, sidomos në periudhën aktuale me temperaturat e larta dhe rrezikun e përhapjes së flakëve në zonat rurale dhe kodrinore.