Aksident i rëndë Elbasan-Peqin, plagosen 3 policë! Ja gjendja e tyre!

Tre persona kanë mbetur të plagosur në aksin Elbasan-Peqin, ku një oficer policie ka përplasur një automjet tjetër.

Si pasojë kanë mbetur të plagosur shoferi i mjetit dhe 2 pasagjerë që udhëtonin me të.

"Në aksin rrugor “Elbasan-Peqin”, automjeti me drejtues shtetasin A. S., është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin B. M.(oficer policie). Si pasojë e përplasjes janë dëmtuar shtetasi B. M., dhe 2 pasagjerë që udhëtonin me të (tre të dëmtuarit oficerë policie), dhe janë jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor vijon veprimet për përcaktimin e shkaqeve të aksidentit", njofton policia.