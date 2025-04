Aida Hajnaj kërkon një mandat të dytë në krye të BKH, SPAK: Do ti nënshtrohet të gjitha testimeve

Prokuroria e Posaçme ka nisur procedurën e riemërimit për drejtuesen e Byrosë Kombëtare të Hetimit, Aida Veizaj Hajnaj, pasi kjo e fundit ka shprehur interesin për një mandat të dytë 5-vjeçar më 28 mars.

SPAK i tha BIRN në një përgjigje me shkrim se referuar ligjit 95/2016 të strukturës së posaçme antikorrupsion, në këtë fazë po vlerësohet ekskluzivisht kandidatura e drejtorit në detyrë.

“Duke qenë se kemi të bëjmë me një proces riemërimi, ky proces i adresohet vetëm Drejtorit në detyrë, i cili duhet të plotësojë sërish të gjitha kriteret ligjore dhe të kalojë në të gjitha fazat e testimit të parashikuara nga ligji nr. 95/2016,” deklaroi Prokuroria e Posaçme përmes zëdhënëses.

“Në rast se Drejtori në detyrë nuk kalon te gjitha fazat e përzgjedhjes te procedurës se riemërimit, Komisioni e përmbyll këtë proces dhe çel procedurën e emërimit përmes një gare të hapur, ku mund të aplikojnë të gjithë kandidatët të cilët plotësojnë kriteret ligjore për pozicionin e Drejtorit të BKH-së,” shtoi SPAK.

Byroja Kombëtare e Hetimit është struktura e specializuar e Policisë Gjyqësore, e cila kryen veprimet hetimore nën drejtimin e Prokurorisë së Posaçme.

Anomalia e procesit të zgjedhjes së kreut të ri të Byrosë Kombëtare të Hetimit i ka rrënjët te neni 33 i ligjit për organizimin dhe funksionimin e institucioneve antikorrupsion, i cili e kufizon garën e hapur mes kandidatëve me të drejtën që i jep drejtuesit aktual për t’u riemëruar për një mandat të dytë 5-vjeçar.

Megjithatë, ligji parashikon në nenin 6 që asnjë kandidat nuk mund të caktohet në detyrë pa plotësuar më parë kushtet e sigurisë; të tilla si kontrolli i figurës dhe i pasurisë si dhe dhënien e pëlqimit për vete dhe familjarët për kontrollin periodik të llogarive bankare dhe telekomunikimeve.

Aida Veizaj Hajnaj u emërua si drejtorja e parë e Byrosë Kombëtare të Hetimit nga ana e Këshillit të Lartë të Prokurorisë me më 30 korrik të vitit 2020. Deri në ato momente ajo mbante pozicionin e zëvendësdrejtores së Policisë së Shtetit, funksion që mbante prej 2018-ës. Më parë ajo ka ushtruar detyrën drejtores së Departamentit për Kufirin dhe Migracionin pranë Policisë së Shtetit.

Procedura e verifikimit të drejtueses në detyrë të BKH-së, Aida Veizaj Hajnaj, po kryhet nga Komisioni i Përzgjedhjes, i përbërë nga kreu i SPAK, Altin Dumani dhe prokurorët Arben Kraja dhe Behar Dibra.

Në rast se drejtuesja në detyrë do t’i kalojë me sukses fazat e verifikimit, emri i saj do t’i propozohet për një mandat të dytë Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Hajnaj nuk iu përgjigj një kërkese për koment nga BIRN deri në publikimin e këtij shkrimi.