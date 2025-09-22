LEXO PA REKLAMA!

Abuzoi seksualisht me vajzën e bashkëjetuese, lihet në burg 38-vjeçari në Elbasan

Lajmifundit / 22 Shtator 2025, 10:34
Gjykata e Elbasanit ka caktuar masën e sigurisë “arrest me burg” për 38-vjeçarin që kryente marrëdhënie seksuale me vajzën e mitur të bashkëjetueses së tij për rreth tre muaj.

I riu ka pranuar akuzën, duke deklaruar se akti ka ndodhur me pëlqimin e vajzës.

Vajza e mitur, në prani të psikologes dhe policëve, ka treguar se është abuzuar seksualisht nga partneri i nënës së saj për katër muaj. Ndërkohë, nëna e saj ka dalë në mbrojtje të partnerit, duke akuzuar të bijën

“Specialistët për Hetimin e Krimeve ndaluan shtetasin B.B., 37 vjeç, banues në Elbasan, për veprën penale ‘Marrëdhënie seksuale me dhunë me të mitur të moshës 14-18 vjeç’, pasi dyshohet se ka abuzuar seksualisht me vajzën e bashkëjetueses së tij, 15 vjeçe.”, njoftoi policia

