A do të ketë sërish breshër? Meteorologu tregon se si do të jetë moti në fundjavë

Keni bërë plane për fundjavën? Por më parë iu sugjerojmë të njiheni me parashikimin e motit në fundjavë.

Meteorologu Hakil Osmani, në një lidhje për Vizion Plus ka bërë një parashikim të motit për fundjavën, ku sipas tij, në pasditen e të shtunës do të ketë reshje të pakta në zonat veriore dhe qëndrore, ndërsa e diela do të karakteriozohet nga një mot me diell.

Osmani tha se pasditja e të hënës do të rikthejë reshjet e shiut, të cilat do të pasohen me ulje të temperaturave. Sa i përket breshërit, meteorologu tha se është e vështirë të parashikohen, por gjatë pranverës, do të jetë i shpeshtë për shkak të ndryshimit të menjëhershëm të temperaturave të ajrit.

Osmani: E shtuna do të jetë në ndikimin e vranësirave më të shpeshta të fokusuara në zonat veriore dhe pjesërisht në zonat qendrore duke krijuar mundësi për reshje të pakëta. Shfaqja e flokëve të borës do të jetë vetëm në zonat malore. Dita e diel do të sjellë dominim të moitit të qëndrueshëm, orë të gjata me diell dhe rritje të temperaturave të ajrit. Do të kemi temperatura deri në 23 gardë celcius, që nuk janë normale për periudhën ku jemi. Fundjava në pjesën më të madhe do të jetë në dominmin e motit të qëndrueshëm, intervaleve me diell dhe temperatura të larta.

Në orët e para të ditës së hënë do të kemi mot të qëndrueshëm por pasdite do të kemi prani të vranësirave dhe reshje. Dita e martë gjithashtu ka sinjale të ketë prezente reshjet e shiut dhe vranësirat. Reshjet e shiut do të sjellin edhe ulje të temperaturave.