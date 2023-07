Vrasje për prostitucionin në Itali, shqiptari i shpëton dënimit "për një ditë"

Nje shqiptar shpetoi ne Itali nga denimi per vrasje vetem per nje dite, pasi vepra penale u parashkrua.

Ngjarja per te cilen akuzohej daton në 10 tetor 1998. Jashtë lokalit Smile në Osio Sotto, buzë rrugës shtetërore 525, janë vrarë me armë zjarri dy kushërinjtë shqiptarë me precedentë penale.

Emrat e tyre ishin: Flamur dhe Astrit Kolaveri te cilet akuzoheshin per larje hesapesh për shfrytëzimin e prostitucionit.

Një nga autorët, Almir Aruni, i njohur si Miri, edhe me emrin Peter Dedja, 45-vjeç, po vuan gjithashtu burgim të përjetshëm në Shqipëri për vrasjen e dyfishtë të një prostitute dhe tutorit të saj, të dy shqiptarë, të gjetur të vdekur në Maresana 14 mars 2006.

Përveç Almir Arunit, në atë episod të Osio Sotto-s, në radhë të parë, ka marrë pjesë edhe një bashkatdhetar, Veap Dehari, alias Sokol Taci, 54 vjeç: i cili në shkallë të parë ( u denua me 25 mars 2022) me 16 vjet.

Gjyqtari hetues Massimiliano Magliacani e dha atë dënim në përfundim të një procesi me gjyq të shkurtuar, duke njohur rrethanat e përgjithshme lehtësuese për Deharin pasi ai kishte ndjekur gjithmonë seancat dhe kishte respektuar detyrimin për të qëndruar në Bergamo.

Mbrojtësit e tij, avokatët Filippo Dinacci dhe Paolo Maestroni, shkuan në apel në Brescia, e cila të premten e liroi Deharin për shkak se vrasja ishte e parashkruar, për vetëm një ditë.

Shfajësimi rrjedh nga parashkrimi i krimit në fuqi përpara reformës së 2017, ligji Cirielli i vitit 2005. Neni 6 percaktoi parashkrimin duke marrë parasysh dënimin maksimal: nëse do të ishte 25 vjet, krimi do të parashkruhet në 30 vjet.

Maksimumi i dënimit për vrasjen e dyfishtë për të cilën u akuzua Veap Dehari do të ishte më shumë se 25 vjet, por rrethanat lehtësuese e ulën atë me një ditë, në 24 vjet e 364 ditë, duke shkaktuar kështu parashkrimin në 22 vjet e gjysmë.

Episodi daton në vitin 1998 dhe krimi është parashkruar në vitin 2021. Mbrojtësit e Deharit, Dinacci dhe Maestroni, ranë dakord në apel për të hequr dorë nga kërkesa e tyre për lirim në themel, duke bërë që të hynte ne fuqi parashkrimi. Kërkesa e pranuar nga gjyqtari që shpalli të pafajshëm shqiptarin.

Duke iu rikthyer dosjes, mosmarrëveshjet mes dy grupeve të shqiptarëve që pretendonin për zonen e prostitucionit në ojesen e poshtme të Bergamos kishin nisur disa javë para vrasjes së dyfishtë./Burimi: MSNIT