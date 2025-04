One Albania sjell One Safe– Mbrojtja më e mirë digjitale për familjen tuaj

Sot më shumë se kurrë jemi më të lidhur me anë të internetit. Ndërsa përdorimi i rrjetit nga të gjitha grupmoshat ka tejkaluar shifrat e parashikuara, nevoja për siguri në internet është bërë thelbësore. Përveç navigimit, konsumatorët po bëhen gjithnjë e më të vetëdijshëm për llojin e informacionit që jepet nëpërmjet internetit dhe shumica janë të interesuar për mbrojtjen e të dhënave personale.

Garantimi i sigurisë në internet bëhet më i thjeshtë me One Safe. One Safe është një shërbim sigurie i avancuar, i krijuar për të mbrojtur familjet nga kërcënimet e mundshme në internet dhe për të siguruar një përvojë digjitale më të sigurt dhe më të balancuar.

One Safe mbron të gjitha pajisjet e lidhura me rrjetin One nga faqet e rrezikshme të internetit, softuerët keqdashës dhe përmbajtjet e papërshtatshme. Me funksionin ‘Parental Control’, One Safe i mundëson prindërit të vendosin kufizime në shfletimin e faqeve në internet dhe të krijojnë një mjedis digjital të sigurt për fëmijët e tyre.

Përfitimet kryesore të One Safe:

· Siguri nga rreziqet në internet – One Safe monitoron dhe bllokon vazhdimisht faqet me përmbajtje jo të sigurt, viruset dhe kërcënimet e mundshme kibernetike.

· Mbrojtje për çdo pajisje – Nuk ka rëndësi nëse po përdorni një smartphone, tablet, smart TV ose laptop, One Safe ofron siguri për çdo pajisje të lidhur me internetin e shtëpisë tuaj. Sistemi përditësohet vazhdimisht për të mbrojtur të gjitha pajisjet e lidhura me rrjetin One.

· Kontroll prindëror – Rregulloni përdorimin e internetit për fëmijët tuaj duke filtruar përmbajtjen bazuar në kategoritë e përshtatshme për moshën. Po ashtu, shërbimi One Safe ofron mundësinë për të vendosur kufizime kohore, në mënyrë që të limitoni periudhën e kaluar në internet, duke nxitur përdorimin në sasi të duhur të rrjetit.

Aktivizimi i One Safe është i thjeshtë dhe pa probleme. Mjafton të vizitoni dyqanin tuaj më të afërt One Albania për të aktivizuar shërbimin. Më pas do të merrni një SMS që do t’ju orientojë dhe do t’ju pajisë me kredencialet e hyrjes në portalin One Safe.

One Safe është më shumë se thjesht një shërbim - është një zgjidhje novative, që rritin sigurinë dhe komoditetin digjital. Me One Safe, të gjitha familjet shqiptare mund të shfletojnë dhe të lidhen të qetë dhe të mbrojtur falë shërbimit të One Albania.