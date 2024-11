Konsumoni salcice e kremvice? Ja problemet shëndetësore që rrezikoni, OBSH: Janë kancerogjene!

Salcicët dhe kremvicet, duke qenë produkte me mish të përpunuar dhe shpesh të pasura me yndyra dhe kripë, mund të shkaktojnë disa dëme në organizëm nëse konsumohen në mënyrë të vazhdueshme dhe të tepërt, pavaresisht se kompanite e prodhimit, duan te shesin sa me shume ndaj nxisin konsumin e tyre.

Disa nga këto dëme përfshijnë:

Rritje e rrezikut të sëmundjeve kardiovaskulare:

Yndyrnat t'i ngopura dhe natriumi i lartë mund të rrisin presionin e gjakut dhe kolesterolit, duke rritur rrezikun për sëmundjet e zemrës dhe arteriet e ngushtuara.

Rritje e rrezikut të kancerit:

Konsumi i lartë dhe shpesh, i mishrave të përpunuar është lidhur me rritjen e rrezikut për disa lloje të kancerit, përfshirë kancerin e zorrës së trashë.

Nitritet dhe nitratet, janë aditivë që përdoren për ruajtjen dhe ngjyrën e mishit.

Nese e keni pare me kujdes, me qellim nxitjen e konsumit, produktet ne fjale kane nje ngjyre uniforme dhe me te kuqerremte se ajo e mishit, duke konfirmuar keshtu perdorimin e ngjyruesve per ta paraqitur produktin sa me "terheqes" per syrin e konsumatoreve.

Gjatë përpunimit, ato mund të formojnë nitrozamina, që janë lidhur me rritjen e rrezikut për kancerin kolorektal.

Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) i klasifikon produktet e mishit të përpunuar si kancerogjene për njerëzit (Grupi 1).

Probleme me tretjen:

Disa produkte të përpunuara mund të jenë të vështira për t'u tretur dhe mund të shkaktojnë simptoma të tilla si fryrje, dhimbje stomaku dhe konstipacion.

Aditivët dhe konservuesit: Mund të shkaktojnë irritim në sistemin tretës, veçanërisht te njerëzit me ndjeshmëri ndaj ushqimeve të përpunuara.

Mungesa e fibrave: Për shkak se këto produkte janë kryesisht proteina dhe yndyra, mungesa e fibrave mund të çojë në probleme si kapsllëku.

Efekte negative në metabolizëm

Sheqernat dhe karbohidratet e shtuara: Disa lloje përmbajnë sheqer dhe përbërës të tjerë që mund të ndikojnë negativisht në metabolizëm dhe të rrisin rrezikun për diabet të tipit 2.



Kalori të larta, shtim i peshës trupore:

Kaloritë e larta dhe yndyrnat në salcicë dhe kremvicë mund të kontribuojnë në shtimin e peshës dhe obezitetin.

Probleme me veshkat:

Natriumi i tepërt mund të ngarkojë veshkat dhe të çojë në hipertension dhe probleme të tjera shëndetësore.

Është e rëndësishme të konsumoni këto produkte në mënyrë të moderuar dhe të balanconi dietën tuaj me ushqime të freskëta dhe të shëndetshme për të parandaluar këto rreziqe shëndetësore.

Nga ana tjeter, vec permbajtjes me kimikate qe i bejne te rezistojne gjate pa u prishur, dhe faktit se lenda baze e mishit eshte e perpunuar shpesh me kimikte te tjera, rendesi ka edhe higjiena me te cilen jane pergatitur produktet ne fjale.