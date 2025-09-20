Tesla nën shqyrtim, automjeti autonom nuk arriti të identifikojë kalimet hekurudhore
Tesla po përballet me kritika të shumta për sistemin e saj të drejtimit autonom, Full Self-Driving (FSD), pas disa incidenteve alarmuese në kalimet hekurudhore. Një video e publikuar tregon një makinë Tesla që, përkundër uljes së barrierave dhe rrezikut të dukshëm, vazhdon përpara, duke i dhënë përparësi një dritë të gjelbër në distancë. Ky fenomen ka shqetësuar ekspertët dhe përdoruesit, pasi problemet e tilla po ndodhin në mënyrë sporadike, por tashmë janë raportuar disa aksidente.
Një rast i tillë është dokumentuar në qershor, kur një Tesla ka kaluar nëpër shinat e trenit dhe është goditur nga një tren pak minuta më vonë. Kjo ngjarje nënvizon nevojën për më shumë kujdes dhe vrojtim nga ana e drejtuesve të automjeteve me sistemin FSD, sidomos në kalimet hekurudhore. Aktualisht, Tesla dhe themeluesi i saj, Elon Musk, nuk kanë dhënë asnjë koment zyrtar lidhur me këto raporte të incidentet. Megjithatë, Musk ka njoftuar se “FSD Supervised” tani është i disponueshëm në Australi dhe Zelandën e Re, duke sugjeruar një zgjerim të përdorimit të këtij sistemi.
Megjithatë, për përdoruesit e FSD, është thelbësore të kujdesen dhe të qëndrojnë të vigilent në kalimet hekurudhore për të shmangur situata të rrezikshme. Duket se kritikët janë të shqetësuar jo vetëm për funksionimin e sistemit, por gjithashtu për përgjegjësinë që ka Tesla në sigurimin e një udhëheqjeje të duhur për përdoruesit e saj.
Sistemi i drejtimit autonom i Tesla, që në fillimet e tij është përballur me polemika dhe sfida, tani has në një periudhë kritike, me shumë sy drejtuan të ardhmes së tij dhe potencialit për të shkaktuar aksidente. Ky është një moment përcaktues për kompaninë, që duhet të balancojë inovacionin dhe sigurinë për të ruajtur besimin e konsumatorëve dhe reputacionin e saj në treg.