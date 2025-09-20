LEXO PA REKLAMA!

A do të kandidojë për Bashkinë e Tiranës? Ja si përgjigjet Gazment Bardhi

Lajmifundit / 20 Shtator 2025, 07:38
Politikë

Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Demokratike, Gazment Bardhi, ka mohuar zërat se mund të jetë kandidat përballë Ogerta Manastirliut në zgjedhjet për Bashkinë e Tiranës.

I pyetur nëse ka ambicie për këtë garë, Bardhi u shpreh se nuk i plotëson kriteret për të kandiduar për Bashkinë Tiranë, pasi vendlindjen dhe gjendjen civile e ka në Kavajë.

“Unë nuk flas asnjëherë me nëse. Së pari, vendlindjen e kam në Kavajë dhe gjendjen civile e kam atje. Kështu që nuk kandidoj, nuk plotësoj dot kriteret për të kandiduar për Bashkinë e Tiranës.

Së dyti, e kam dëgjuar shpesh në studio televizive që lakojnë emra dhe pyesin individë a ke ambicie. Kjo është një vendimmarrje që nuk i takon individit, por i takon strukturave drejtuese të PD.” – tha ai.

