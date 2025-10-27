Dumani: Krimi i organizuar shqiptar bashkëpunon me atë serb dhe malazez
Kreu i SPAK, Altin Dumani, raportoi të hënën në Kuvend për punën e Prokurorisë së Posaçme Antikorrupsion gjatë vitit 2024 dhe u pyet nga deputetët për aktivitetin e krimit të organizuar shqiptar dhe lidhjet e tij me vendet e rajonit.
Dumani konfirmoi se nga hetimet ka rezultuar një bashkëpunim i ngushtë mes krimit të organizuar shqiptar dhe atij në Serbi e Mal të Zi. Ai theksoi se për këtë janë vendosur ura komunikimi me autoritetet e drejtësisë në këto vende për të forcuar luftën kundër krimit të organizuar.
“Ne kemi një bashkëpunim të shkëlqyer me Malin e Zi, Maqedoninë dhe Kosovën. Me Malin e Zi kemi një bashkëpunim shumë të mirë dhe një marrëveshje kuadër.
Ne kemi vërejtur që krimi i organizuar shqiptar bashkëpunon ngushtë me krimin e organizuar në Mal të Zi e Serbi. Sa i takon vizitës së kryeprokurorit të posaçëm serb, edhe kjo ishte një nevojë pasi hetimet kanë dalë në përfundimin që krimi i organizuar shqiptar bashkëpunon me krimin e organizuar në serbi. Tashmë kemi vendosur ura komunikimi për të luftuar krimin e organizuar”, tha Dumani në Kuvend.