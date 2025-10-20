Zyrtarizohet marrëveshja, Juventus rinovon me mbrojtësin
Lajmifundit / 20 Tetor 2025, 18:37
Sport
Juventusi ka njoftuar zyrtarisht se qendërmbrojtësi Daniele Rugani ka nënshkruar një kontratë të re me klubin torinez. Rugani do të jetë pjesë e kësaj skuadre, deri në verën e vitit 2028.
Rugani, i cili e kaloi sezonin 2024-25 në huazim me Ajaxin, u rikthye në Torino gjatë verës.
Ai kaloi pesë ndeshjet e para të Serie A të sezonit në stol, por që vlen të theksohet se ka qenë titullar në sfidat e fundit, për shkak të dëmtimit të Gleison Bremer.
Kontrata e lojtarit skadonite në fund të sezonit aktual, por që tani, pas rinovimit, nuk ka rrezik që 31-vjeçari të largohet falas në qershor.