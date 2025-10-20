Stoku i dosjeve/ Staka: Duhet të rritet numri i prokurorëve! Bogdani: I kemi kërkuar BE-së një studim
Teksa iu përgjigj pyetjes për dosjet stok, anëtari i KLP-së Vatë Staka gjatë raportimi në Kuvend, ka deklaruar se duhet të shtohet numri i prokurorëve. Sipas tij, ka disa prokurorë që nuk e ushtrojnë dot detyrën e prokurorit për shkak të Reformës në Drejtësi.
“Lidhur me numrin e prokurorëve. Pavarësisht se është Prokurori i Përgjithshëm që i drejtohet Kuvendit, KLP ka një bashkëpunim të ngushtë me Prokurorinë e Përgjithshme, është kompetencë e Kuvendit. Në reformën e re, 22 prokurorë, nuk e ushtrojnë ndjekjen detyrën për ndjekjen penale se janë në pozicione të tjera. 60 janë në Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Tre jemi këtu, dhe tre janë në zyrë, dhe 5 prokurorë janë këshilltarë në KLP, bëjnë 11. Ka disa prokurorë pranë ILD, prokurorisë së Përgjithshme dhe Ministrisë së Drejtësisë. Këta janë llogaritur si prokuror, por në fakt nuk e ushtrojnë detyrën në organet e drejtësisë. Një nga kërkesat tona është që duhet të rritet numri i prokurorëve nga Kuvendi i Shqipërisë dhe ne nuk kemi gjë në dorë", tha Staka.
Ndërsa kryetarja e KLP-së Mirela Bogdani tha se i kanë kërkuar në mënyrë informale BE-së një studim për numrin e prokurorëve.
“Kemi kërkuar dërguar në mënyrë informale, por edhe nga delegacioni i BE-së, që të bëjnë një përllogaritje, sa është numri i banorëve për numër popullsie. Kjo është diçka që nuk e bën vetë Këshilli, pasi mund ta bëjmë, por mund të çedojmë në cilësi. Kështu që po presim për një lloj ekspertize që ta adresojmë njëherë e mirë”, tha Bogdani.